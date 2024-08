Palermo, Dionisi: «SODDISFATTO del ritiro in casa del City, ora il nostro obiettivo è QUESTO» - Calcio News 24

Le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, sulle sue prime impressioni in rosanero. Tutti i dettagli

Alessio Dionisi ha parlato a Sky Sport del ritiro del Palermo nelle strutture del City.

LE PAROLE – « Il bilancio del ritiro è sicuramente molto positivo, ci siamo allenati per due settimane in condizioni ottimali, sia climatiche e di campo, in strutture eccellenti e sostenendo amichevoli di livello, con squadre di almeno pari valore, se non addirittura maggiore, come il Leicester. Sono molto soddisfatto».