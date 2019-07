Palermo, inizia la diaspora: tanti i giocatori che lasceranno la Sicilia

I giocatori del Palermo tra poco saranno svincolati: il Bologna pensa a Nestorovski e Aleesami. Puscas potrebbe tornare all’Inter

Tra qualche giorno il Palermo diventerà un grande supermercato, dove pescare i giocatori a costo zero. La società rosanero, infatti, non si è iscritta in Serie B e non ha ancora pagato gli stipendi: il fallimento, insomma, è dietro l’angolo.

A quel punto i giocatori rosanero saranno liberi di lasciare la Sicilia e trovare una nuova squadra che li accolga. Già alcuni club di A si sono fatti sotto per i pezzi più pregiati della rosa del Palermo. Nestorovski e Alesaami potrebbero finire al Bologna, Puscas tornerà all’Inter, Pomini piace fortemente al Venezia, che dovrebbe rimpiazzare proprio i rosanero nel prossimo torneo cadetto. Moreo e Brignoli dovranno, invece, attendere ancora un po’ prima di firmare con l’Empoli. Rispoli è svincolato così come Alastra.