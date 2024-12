Palladino: «Vittoria matura per la Fiorentina. Biraghi? Tante cose false, e su Parisi dico che...»

Fiorentina Lask, le dichiarazioni del tecnico Raffaele Palladino dopo la partita di UEFA Conference League

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore viola Palladino ha rilasciato qualche dichiarazione sul match sul match di Conference League Fiorentina Lask.

LE PAROLE – «Io ribadisco quello che ho detto ieri, niente di più niente di meno. Sono state dette tante cose false, non c’è stato nessun litigio con Biro. Insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio, non c’è nulla da aggiungere e fare polemica. Io faccio le scelte per il bene della Fiorentina, e credo che vadano rispettate. Pensiamo solo ad andare avanti per il bene della Fiorentina. Per me Parisi è stato uno dei migliori oggi, non era facile per lui. Prima della partita gli ho parlato, credo in lui, ha dato una grande risposta. Sono contento della grande prestazione che ha fatto. Oggi la squadra ha dato una grande risposta di amturità, di atteggiamento. Sono scesi in campo determinati, aggressivi, li abbiamo messi in difficoltà sotto tutti gli aspetti. Mi sono piaciuti tutti, anche chi è subentrato, le vittorie danno morale e aiutano a vincere. La ripartenza dove sono rientrati tutti me la ricordo, questa è una grande dimostrazione di quello che dico sempre, io credo nei valori umani di questo gruppo. Lavorano e danno tutto negli allenamenti, in questo momento chiunque metto in campo si esprime al massimo».