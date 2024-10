Palladino esalta la Fiorentina: «Squadra ambiziosa che punterà in alto. Quei due giocatori stanno facendo bene»

Le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino su questo primo bilancio della squadra viola in campionato

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sky Sport: tra bilanci, obiettivi ed elogi nei confronti di alcuni giocatori.

LE PAROLE – «Kean? Possiamo aprire un libro, posso dire che ha la mia grande fiducia e quella della società: dal primo giorno è stato un grande professionista. È maturato molto, ogni allenamento lo fa al massimo: è un esempio, non deve mai perdere quest’atteggiamento. Ha strapotere, deve stare bene fisicamente per esprimersi: a livello tecnico sta facendo grandi cose. Noi ce lo godiamo, ha ampi margini: è un patrimonio per la Fiorentina e per il calcio italiano. Su Colpani posso dire che sta facendo bene e sono contento del suo lavoro: fa 12 km a partita ed è uno tra quelli che calciano di più in Serie A. Gli manca il gol, ma sono fiducioso perché sta lavorando bene. Il bilancio finora è sicuramente positivo per i risultati che sono arrivati: ci sono aspetti da migliorare e vogliamo farlo ogni giorno. Abbiamo avuto delle difficoltà a trovare l’identità di squadra, ora siamo sulla strada giusta e vedo che c’è grande crescita. Abbiamo fatto una sola sconfitta in gare ufficiali nella miglior partita giocata: ci sono tanti aspetti positivi, sono contento di quello che la squadra sta esprimendo. Con la Lazio non è successo nulla di particolare all’intervallo, abbiamo analizzato quanto fatto e ho cambiato sistema perché la squadra può giocare anche a quattro, sono automatismi che hanno nelle corde: mi sembrava giusto cambiare e la squadra ha risposto. Da quando sono arrivato abbiamo lavorato sulla difesa a tre ma la squadra può farle entrambe ed è matura per farle: si può pensare di partire in un modo o nell’altro e poi cambiare a gara in corso. È una fortuna. Obiettivi? So che Firenze è una piazza storica e ambiziosa: anch’io lo sono come la squadra, è un gruppo competitivo. Vogliamo migliorarci ogni giorno e raggiungere grandi obiettivi. Dobbiamo lavorare sodo, possiamo promettere questo: non mi sento ad oggi di dare un obiettivo, l’unico è il lavoro quotidiano».