Palladino chiaro: «Fiorentina, la priorità è il gruppo! Ecco su cosa dobbiamo migliorare in vista della gara con la Lazio»

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match tra Lazio e Fiorentina, Raffaele Palladino, tecnico dei viola, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

PAROLE – «Come ho sempre detto analizziamo le partite della domenica quando ci ritroviamo. Nel primo tempo contro il Torino eravamo in totale controllo e abbiamo avuto occasioni per il raddoppio, nella ripresa abbiamo analizzato quello che non è andato e poi il gol è arrivato su una disattenzione nostra. Abbiamo capito quello che potevamo fare meglio. Questa partita ci farà crescere, ora ci manca la vittoria e ci proveremo domenica. Vogliamo invertire il trend, affronteremo una squadra forte e in salute, con un allenatore che sta facendo bene. Ci siamo preparati, abbiamo lavorato su tutti gli aspetti. Non ci dobbiamo abbattere, qualsiasi cosa succeda. Nulla è decisivo adesso».