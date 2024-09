Pallone d'Oro: LAUTARO nella TOP FIVE? Secondo ESPN non BASTANO scudetto e Copa America. La cinquina sarà tutta della LIGA, nessun rappresentante della SERIE A...

La previsione sul possibile piazzamento di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter, per il Pallone d’Oro

La Gazzetta dello Sport oggi ha aperto il giornale con l’idea che Lautaro Martinez possa ritagliarsi un posto tra i primi 5 nella classifica del Pallone d’Oro. Vero, Bellingham, Vinicius e Rodri sono considerati favoriti, ma nessuna punta come lui ha raccolto successi col club (scudetto con l’Inter da capocannoniere) e con la nazionale (Copa America con l’Argentina, gol in finale e re dei goleador della manifestazione. Graham Hunter di ESPN ha invece un’idea diversa e non lascia speranze a rappresentanti del nostro calcio. Ecco la motivazione:

«Il dominio della Spagna sul calcio mondiale sarà evidenziato questa settimana quando ci sarà la lista di candidati di quest’anno per il Pallone d’Oro maschile, e poi alla fine di ottobre, quando il vincitore sarà annunciato a Parigi. Il vincitore, e la maggior parte dei primi cinque, saranno spagnoli o giocheranno nel loro club nella Liga. Sia per nazionalità che per allenamento, per natura o per cultura, il calcio spagnolo è la culla di tutto ciò che è eccitante, intelligente, divertente e, in definitiva, vincente nel calcio mondiale. I due migliori giocatori saranno Vinicius Junior e Rodri, a seguire si piazzeranno Jude Bellingham, Dani Carvajal, Toni Kroos e Lamine Yamal». L’ordine non è specificato, ma se così fosse sarebbe un dominio totale del torneo iberico.