Pallotta-Petrachi, ecco qual è il vero motivo della lite: il retroscena

Il Corriere dello Sport svela il motivo alla base della lite tra James Pallotta e Gianluca Petrachi: il retroscena

Tra James Pallotta e Gianluca Petrachi c’è aria di divorzio. Il rapporto tra il ds e la Roma non è mai stato dei migliori ma questi ultimi mesi hanno incrinato ulteriormente la convivenza tra le parti. Come riporta Il Corriere dello Sport la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista sul sito della società di Pallotta, che quando ha elogiato Fonseca ha fatto riferimento ad altri dirigenti e non a Petrachi.

All’ex direttore sportivo del Torino, dà fastidio il ridimensionamento del progetto giallorosso insieme alla mancata cessione di Pallotta a Friedkin. La Roma deve rivedere il progetto, deve prepararsi a un ridimensionamento, ma nessuno lo dice chiaramente. Nella serata di ieri è andato in scena un confronto molto acceso tra i due ma il club capitolino, al momento, non conferma.

Secondo il Corsport il direttore sportivo ha perso la pazienza perché da qualche tempo ha l’accordo con Pedro, la prima scelta di Fonseca. Il presidente non gli avrebbe dato l’ok a chiudere l’operazione. Allora Petrachi gli avrebbe chiesto di raccontare alla piazza quali sono le reali prospettive della Roma. C’è stato un confronto duro, sono volate parole grosse, la situazione è in evoluzione. Il rapporto è agli sgoccioli.