Paolo Rossi su Pirlo: «Sono abbastanza perplesso, non è semplice»

Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Ecco le sue parole sul nuovo allenatore bianconero:

«Mi sembrava l’ultima scelta. L’avevano detto anche loro che Pirlo doveva maturare la necessaria esperienza. Credo che sia la prima volta che una squadra si affida ad un debuttante assoluto».

OPINIONE – «Perplesso? Abbastanza, perché fare l’allenatore in una società come la Juventus non è così semplice e farlo senza esperienza lo è ancora di più».

DA GIOCATORE AD ALLENATORE – «Giocare a calcio è una cosa diversa dalla gestione di una squadra. E al di là della serietà di Pirlo e della sua carriera straordinaria, fare l’allenatore è comunque un’altra cosa».