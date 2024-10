Papu Gomez: «Atalanta squadra emozionante. Può lottare per vincere quel trofeo»

Le dichiarazioni dell’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez su quello che è il momento attuale della squadra nerazzurra

A QS, l’ex capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale dei nerazzurri.

LE PAROLE – «La Coppa Italia è sicuramente alla portata dopo 3 finali perse, ma questo gruppo è in grado di regalare emozioni anche in campionato e soprattutto in Champions. È la più europea delle italiane, può arrivare molto in alto. La squadra gioca in modo uguale da tanti anni sotto la guida di Gasperini. Le caratteristiche dei giocatori sono diverse rispetto a quelle del gruppo che c’era ai miei tempi, non vedo caratteristiche simili anche sul piano tecnico, ma l’essenza del gruppo rimane molto forte. Lautaro Martinez? Merita di essere tra i primi tre candidati per il Pallone d’Oro. Le sue prestazioni con l’Inter e la Nazionale parlano chiaro. È molto forte, si supera ogni anno, guardate il gol fatto contro la Roma. Noi tifosi argentini ovviamente facciamo il tifo per lui e speriamo riesca a vincerlo».