Arrivano segnali incoraggianti da Antonio Sanabria, l’attaccante del Torino batte Lautaro Martinez e decide Paraguay Argentina, il racconto, Vanoli…

Un timido (timidissimo) segnale positivo in casa Torino arriva da Antonio ‘Tonny’ Sanabria. Nella notte italiana l’attaccante granata è stato infatti protagonista del match tra Paraguay e Argentina, andato in scena tra le mura dell’ Estadio Defensores del Chaco. Parliamo della gara valida naturalmente per le qualificazioni mondiali e che ha visto la selezione del bomber del Toro imporsi per 2-1 proprio grazie ad un suo gol.

In un’atmosfera infernale – petardi, fuochi d’artificio, trombe e tamburi – hanno accolto le due squadre, il Paraguay è riuscito quindi a ribaltare ogni pronostico della vigilia, superando di misura i campioni del mondo in carica. Ad aprire le danze la rete, dopo appena 11 giri d’orologio, dal capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Scatto felino dell’attaccante, ad agganciare un pallone lanciato in area avversaria prima di infilarlo in rete. Dopo un controllo del Var la marcatura viene convalidata.

La gioia della Seleccion ha però vita breve. Al 19’ è infatti proprio Sanabria a trovare la via della rete. Gol a dir poco spettacolare per l’ex Genoa che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto all’altezza del calcio di rigore e rovescia alle spalle del Dibu Martinez con un rovesciata di pregevole fattura. Finita qui? Tutt’altro, a inizio ripresa a insaccare il pallone ci pensa anche Omar Alderete, rapido a incornare di testa un traversone calciato su punizione col contagiri. Per il resto Alvarez e compagni tengono maggiormente il controllo palla, collezionano occasioni, ma non riescono ad agguantare il pareggio.

Antonio Sanabria?



El hombre que inventó el sexo. pic.twitter.com/yiSagbNMqn — R O (@TheOrlandini) November 14, 2024

Paraguay Argentina termina 2-1 in favore dei padroni di casa. I ragazzi allenati da Scaloni rimangono in vetta alla classifica, ma perdono terreno sulle inseguitrici. I padroni di casa salgono al quarto posto a parimerito con Uruguay ed Ecuador. Un sigillo, quello messo a segno da Sanabria, che non potrà che fare felice anche lo stesso allenatore del Toirino Paolo Vanoli. Con la lungodegenza di Zapata e l’infortunio di Adams l’ex Venezia avrà bisogno della sua punta nella miglior forma possibile. Per frenare l’emorragia di risultati ai piemontesi servono i suoi gol.