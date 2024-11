Pardo a Juventusnews24 analizza il derby della Mole: «Occasione per il Torino di recuperare, sulla Juve giudizio sospeso» – VIDEO

Pardo, noto conduttore televisivo e telecronista, è stato intercettato in esclusiva da Juventusnews24. Ecco le parole sul Derby della Mole

Pierluigi Pardo, intercettato dai microfoni di Juventusnews24 in centro a Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby della Mole, in programma sabato all’Allianz Stadium e valido per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco il VIDEO:

PAROLE – «Il Torino un pò giù, però il derby è sempre il derby. Un pò giù dopo aver fatto in realtà una bellissima partenza. Quindi è l’occasione migliore, da un certo punto di vista, per recuperare. Sulla Juve, per ora, il giudizio è sospeso. Ho visto delle cose molto interessanti. Secondo me, l’inzio di stagione è positivo considerando il fatto che siamo ancora in fase di rodaggio. Qualche partita poteva girare meglio, questo è indiscutibile. Il derby è una partita è speciale, bellissima e complessa. Qualche volta un pò una rottura di scatole perché chiaramente ha delle motivazioni e una presione diversa. Sarà divertente»