Il Parma batte l'Atalanta: 4-1 in amichevole, la rabbia di Gasperini

Il Parma travolge l’Atalanta in amichevole: poker dei crociati contro la squadra di Gasperini, una furia a bordocampo

Il Parma travolge l’Atalanta in una amichevole che ha già il gusto del campionato. La squadra di Fabio Pecchia batte i campioni d’Europa con un nettissimo 4-1, con le reti di Man – doppietta – e poi Bonny e Partipilo. Giornata da dimenticare per Gasperini, prima pizzicato dalle telecamere di SportItalia a riprendere la squadra gridando ‘Come c***o giochiamo!‘ e poi a fare i conti con l’infortunio di Scamacca. Di seguito il tabellino

MARCATORI: 6’ Man e 51′ (P), 29’ Bonny (P), 33’ Lookman (A), 77′ Partipilo (P)

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Cyprien, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Godfrey, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Sulemana, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini