Parma-Atalanta 1-0: risultato e cronaca in diretta live

Parma-Atalanta, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Parma di mister D’Aversa è pronto ad ospitare l‘Atalanta di Gasperini in occasione della 29esima giornata di campionato di Serie A. La partita è in programma domenica 31 marzo alle ore 12.30 presso lo stadio Tardini e vede i gialloblù arrivare dalla sconfitta sul campo della Lazio, mentre l’Atalanta sta vivendo un ottimo stato di forma, con tre risultati utili di fila, ovvero le vittorie con Fiorentina e Sampdoria e il pareggio casalingo con il Chievo.

Parma-Atalanta 1-0: tabellino

MARCATORI: pt 8′ Gervinho

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Chiffi di Padova

Parma-Atalanta: diretta live e sintesi

11′ Grande occasione per il pareggio per l’Atalanta con Zapata e Sepe che salva la situazione deviando in calcio d’angolo. Azione confusa sullo sviluppo di questa azione con l’Atalanta che non riesce però a trovare lo specchio della porta

8′ GOL DEL PARMA CON GERVINHO che infila il portiere in uscita con un tiro rasoterra, dopo un bel passaggio di Scozzarella che è riuscito a sorprendere Pasalic

5′ Primo vero guizzo dell’Atalanta con Freuler, ma la formazione di Gasperini non riesce a trovare il tap in vincente

2′ Kucka recupera palla sulla trequarti e prova a calciare di potenza verso la porta. Gollini devia in calcio d’angolo.

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la partita tra Parma e Atalanta

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti.

Parma-Atalanta: formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Zapata, Gomez. Allenatore: Gasperini

Parma-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. Allenatore: D’Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

Parma-Atalanta: i precedenti del match

La partita in programma domenica 31 marzo 2019 alle ore 12.30 tra Parma e Atalanta sarà la numero 38 tra le due compagini nella massima serie. Il bilancio fino a questo momento pende leggermente a favore del Parma, con 14 vittorie, contro le 10 dei bergamaschi. Per 13 volte, invece, è finita in pareggio.

Parma-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà il signor Daniele Chiffi di Padova a dirigere la partita fra Parma e Atalanta, in programma domenica 31 marzo 2019 alle ore 12.30. Valeriani e Villa saranno gli assistenti, mentre Di Paolo IV Uomo. Al VAR Manganiello e Tasso.

Parma-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Parma-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.