Parma Benevento, i convocati di Inzaghi: out in tre

Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista di Parma Benevento

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita in casa del Parma. Mancano in tre: Iago Falque, Schiattarella e Maggio.

Portieri: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

Difensori: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina.

Centrocampisti: Del Pinto, Dabo, Basit, Sanogo,Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita.

Attaccanti: Di Serio, Caprari, Sau, Lapadula.