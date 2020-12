Allo stadio Tardini, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Benevento: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Tardini”, Parma e Benevento si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Parma Benevento 0-0 MOVIOLA

15′ Gervinho vicino al gol – Ghiotta chance per il giocatore ivoriano, che raccoglie in area una intelligente sponda di testa di Cornelius, ma impatta male il pallone: tentativo in curva.

13′ Lapadula pericoloso – Cross dalla destra di Letizia e spaccata di Lapadula che per pochissimo non devia in rete

7′ Chance per Improta – Prima iniziativa sulla sinistra da parte di Improta, il cui traversone è letto ottimamente da Sepe

4′ Risponde il Benevento – L’ex Genoa, seppur marcato da Bruno Alves, si gira benissimo andando alla conclusione: nessun problema per Sepe, che fa sua la sfera

3′ Chance per Busi – Subito una chance per il laterale crociato, che riceve palla da Gervinho e, da posizione interessante, spara fuori.

Fischio d’inizio – si gioca

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Parma Benevento 0-0: risultato e tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. A disposizione: Colombi, Balogh, Gagliolo, Brugman, Dezi, Valenti, Ricci, Brunetta, Bane, Radu, Nicolussi Caviglia, Inglese. Allenatore: Liverani

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Insigne, Ionita, Hetemaj, Improta; Caprari, Lapadula. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Foulon, Di Serio, Sau, Sanogo, Masella, Pastina. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Sacchi

AMMONITO: Hernani