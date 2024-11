Bonny avvisa: «Parma, tre punti e un goal per continuare la rincorsa salvezza. Mi piacerebbe...»

L’attaccante del Parma Bonny ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra presente, futuro e voglia di conquistare la salvezza

A La Gazzetta di Parma, Bonny ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla stagione dei crociati.

LE PAROLE – «Ho voglia di realizzare una rete nella prossima partita al Tardini. È ancora più bello farlo nel proprio stadio di casa. È vero, quest’anno ho segnato tre delle mie quattro marcature in trasferta. Mi piacerebbe tornare al gol davanti ai nostri tifosi. Lazio? Credo che sarà una partita molto simile a quella che abbiamo giocato contro l’Atalanta. Sono due squadre particolarmente in forma in questo momento. Noi dobbiamo imparare da ciò che abbiamo sbagliato sabato scorso e replicare quello che c’è stato di buono».