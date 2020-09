Parma, Carli: «Darmian? Discorso aperto con l’Inter. Colley e Traoré ci interessano»

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Liverani

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Liverani. Le sue parole riportate da TMW.

TRAORE E COLLEY – «Sono diversi i profili interessanti. Dobbiamo avere 18/20 titolari con le cinque sostituzioni. Sarà importante la qualità ed il numero della rosa. Sono idee che abbiamo e ne abbiamo parlato. Nessuno si può privare di giocatori in questi giorni per le Nazionali perché ci si allena male. Ma sono due nomi che ci interessano».

BRUNO ALVES – «E’ un giocatore fortissimo, si sta allenando e quello che succederà lo vedremo. Se arrivano offerte importanti le valuteremo. Vogliamo puntare su questa rosa che abbiamo a disposizione. FInora non abbiamo venduto nessuno. Stiamo lavorando, cercando di inserire ragazzi il prima possibile e abbassando l’età media».

DARMIAN – «C’è un discorso con l’Inter impostato dalla scorsa stagione. Ne stiamo parlando».

GERVINHO – «Si sta allenando, ha avuto un piccolo risentimento. Se ci saranno le condizioni perché lui vada via, condizioni che devono essere importanti per lui e per noi, valuteremo. Ma devono essere condizioni che portino anche noi a stare sereni».