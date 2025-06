Parma, Cherubini: «Cuesta? Non una scelta per stupire, dietro riflessioni approfondite»

Le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, dopo la scelta dei crociati di affidare la panchina e Cuesta

l’AD del Parma Federico Cherubini ha parlato in conferenza stampa della scelta di Cuesta come nuovo tecnico dei crociati. Di seguito le sue parole.

SCELTA NON PER STUPIRE – «La presentazione del nostro allenatore ci permette di affrontare il come siamo arrivati a questa scelta, che ha fatto parlare molto. Dietro non c’è la volontà di stupire o fare effetti speciali. Nemmeno un legame con l’esperienza con Chivu: allora pensavamo fosse il profilo giusto. Stavolta abbiamo fatto riflessioni più approfondite».

CONTRO IL CICLO DEGLI ALLENATORI USA E GETTA – «In Italia la permanenza media di un allenatore è tra le più basse in Europa: meno di 300 giorni. Ci siamo chiesti come reagire a un sistema che genera sfiducia e conflitto. Vogliamo recuperare la figura dell’allenatore come elemento strutturale della crescita del club».

CUESTA, UNA SCELTA DI VISIONE – «Serviva un profilo adatto a un progetto a medio termine, che avesse già esperienze internazionali, sia con le prime squadre che con i settori giovanili. Carlos è giovane, ambizioso e molto preparato».

STRUTTURA E CONTENUTI – «Mi ha colpito quanto sia strutturato, quanti contenuti abbia per la sua età. Pensiamo sia la scelta giusta per supportare la crescita del club, non solo nei risultati a breve termine, ma nella costruzione di una cultura di club».

RINGRAZIAMENTI E STAFF IN ARRIVO – «Ringrazio l’Arsenal che ci ha permesso di concludere questa operazione. Nei prossimi giorni ufficializzeremo lo staff: alcune figure si stanno liberando dai rispettivi club, per questo oggi non faremo nomi».