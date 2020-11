Parma, Cyprien ko in allenamento: salta il Genoa

Infortunio in allenamento per Cyprien: il centrocampista del Parma salterà la gara di campionato contro il Genoa

Tegola per Liverani in vista del match del Parma lunedì contro il Genoa. Il tecnico ducale dovrà infatti fare a meno per infortunio di Wylan Cyprien.

Il centrocampista ex Nizza, si legge nel comunicato del Parma, ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia durante l’allenamento di oggi e non sarà disponibile per la gara contro i liguri. L’entità dell’infortunio verrà valutata nei prossimi giorni dallo staff medico.