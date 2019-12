Parma, D’Aversa: «Ci deve essere la volontà di passare il turno»

Parma, il tecnico D’Aversa presenta in conferenza stampa la partita di Coppa Italia contro il Frosinone: «Deve esserci la volontà di passare»

Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, è intervenuto in conferenza alla vigilia della partita, valida per la Coppa Italia, contro il Frosinone. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore:

«Ci deve essere la volontà di cercare di passare il turno, dobbiamo essere bravi a non sottovalutare l’avversario che nonostante sia in B ha mantenuto l’ossatura dell’anno scorso. Da parte nostra ci devono essere convinzione e determinazione di passare il turno per affrontare la Roma. Da tre anni qui? Il percorso è iniziato prima che arrivassi io e credo che questo percorso avvenuto in questi anni sia merito di tutti, dal punto di vista nostro non deve essere un punto di arrivo ma di partenza».