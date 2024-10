Pecchia su Parma Empoli: «Mi aspetto una squadra combattiva contro di loro. Il rammarico...»

Le dichiarazioni pre match di Pecchia in vista della sfida di Serie A tra Parma ed Empoli. Ecco le parole dell’allenatore

LE PAROLE – «D’Aversa qui ha fatto un grande lavoro, per noi invece è una partita importante che mette in palio punti pesanti. L’Empoli ha la seconda miglior difesa, ha iniziato al meglio la stagione e hanno raccolto tanti punti anche fuori casa. Occorrerà un Parma al massimo del suo potenziale. Stiamo trovando il giusto equilibrio tra le due fasi, c’è rammarico per aver perso dei punti in casa contro Cagliari e Udinese ma, anche in quel caso, siamo stati bravi a mantenere la lucidità necessaria raccogliendo il positivo anche quando tutto sembrava negativo»