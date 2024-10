Il Parma vede di nuovo ROSSO, ma questa volta NON PRENDE GOL: i NUMERI delle espulsioni però devono far ragionare Pecchia

Il Parma finisce l’ennesima partita in inferiorità numerica: contro il Bologna espulso Coulibaly: i numeri dei cartellini rossi dei ducali

A Parma quando il gioco si fa duro di solito si finisce in 10: anche ieri al Dall’Ara la squadra di Pecchia è rimasta con l’uomo in meno, ma rispetto ai precedenti, questa volta non si è disunita, la difesa ha retto l’impatto e per la prima volta la squadra di Pecchia ha strappato un punto in inferiorità numerica.

Dopo 7 giornate di campionato i ducali dominano la speciale classifica dei cartellini rossi con 4, più del 50% delle volte: Suzuki a Napoli, Keita con l’Udinese, Cancellieri a Lecce e Coulibaly nel derby con il Bologna. Il rosso è costato 3 volte su 4 un gol concesso e solo in due casi – ieri e Lecce – la squadra non ha perso: un peccato perchè contro Napoli, Udinese e Lecce l’espulsione è sempre arrivata con la squadra in vantaggio.