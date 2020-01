Parma, Faggiano: «Lavoriamo per Caprari. Gervinho? Ci crea un disagio»

Il direttore sportivo del Parma Faggiano ha commentato le ultime voci di mercato che coinvolgono la società gialloblù

Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha commentato le ultime operazioni di mercato del Parma: «Caprari è un giocatore della Sampdoria, ci stiamo lavorando così come altre squadre. Gervinho? Meglio non parlare. Qualcuno l’ha richiesto, è inutile nasconderci».

«A lui piace cambiare aria ogni tanto e questo ci crea qualche disagio. Non so se torna a Dubai per i soldi o per il modo di lavorare», ha concluso Faggiano ai microfoni di Sky Sport.