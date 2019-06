Il Parma cerca Vincent Laurini. La Fiorentina potrebbe lasciarlo andare in estate: contatti avviati tra le parti

Il Parma vuole nuovi esterni difensivi. Ieri l’incontro con Benito dello Young Boys per la fascia sinistra, in questi giorni i contatti con la Fiorentina per il possibile acquisto di Vincent Laurini.

L’ex Empoli non sembra rientrare nei piani di Montella. Sulle pagine di Repubblica, edizione di Firenze, si parla di un interesse dei ducali nei confronti del terzino destro.