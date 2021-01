Kucka ci ha messo la testa nella sfida tra Sassuolo e Parma. Ecco le parole del centrocampista dopo la gara del Mapei Stadium

Kucka parla ai microfoni di Sky Sport dopo Sassuolo-Parma. Ecco le sue parole.

ASSENZE – «Viste tutte le assenze è un periodo duro, dico la verità. Ma siamo noi, non c’è nessun’altro, e solamente noi possiamo uscire da questa situazione. Tutti insieme, uniti, dobbiamo lottare in ogni partita per uscire da questo momento duro».

D’AVERSA – «Cambio allenatore? Questo è il calcio. Gli allenatori arrivano, vanno. Noi non possiamo farci niente. Sono decisioni del club, dobbiamo rispettarle e lavorare sul campo».

