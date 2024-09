Parma, Mihaila: «Abbiamo un GRANDE ALLENATORE. Ecco quali sono i nostri obiettivi»

L’attaccante esterno del Parma Valentin Mihaila ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Nazionale e crescita personale

L’esterno offensivo del Parma, Valentin Mihaila ha parlato da ritiro della Romania per presentare i prossimi impegni della Nazionale tricolore.

«Abbiamo un nuovo allenatore, ci sono anche nuovi compagni di squadra. Vogliamo fare gruppo e portare alla vittoria la Romania. L’incontro con Mircea Lucescu è stato molto piacevole. Lo avevo conosciuto già a Parma, era venuto a vederci. Molte persone lo conoscevano, ha scattato molte foto. Ci siamo già confrontati su alcune cose, aspettiamo che arrivino gli altri compagni e poi potremo lavorare a tutti i dettagli. Quando arrivi in ​​Nazionale vuoi dare il massimo e uscire dal campo vittorioso. Pensiamo solo alla prima partita in Nations League (contro Kosovo e Lituania), poi vedremo cosa succederà. Naturalmente questa competizione è come un primo passo verso la Coppa del Mondo, ma la strada da fare è ancora lunga. La prima partita è sempre la più importante».