Parma Milan LIVE: tabellino, risultato e cronaca in diretta della seconda giornata di campionato della nostra Serie A 2024/2025

Allo stadio Tardini, Parma e Milan si affrontano nel match valido per la prima giornata della Serie A 2024/2025.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Estévez, Sohm; Man, Bernabé, Mihăilă; Bonny.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Musah, Reijnders;, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor.

PRIMO TEMPO:

Il primo tempo del Tardini ha visto il Parma assoluta protagonista dell’incontro. Al 2′, infatti, la squadra emiliana è subito passata in vantaggio grazie alla rete di Man. Per il resto, questo risultato, è un’affare per i rossoneri. Sohm e Mihaila hanno infatti sprecato due occasioni gigantesche. Per quanto riguarda il Milan, l’highlights più importante è stato quello di Okafor che, in mischia, stava per battere Suzuki.