Cherubini: «Gilardino? Credo abbia voglia di riscattarsi»

Cherubini torna a parlare del cambio di allenatore: «Cuesta saluta il Parma lasciandolo in Serie A. Gilardino? Credo abbiamo tanta voglia di riscattarsi»

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match di San Siro tra Inter e Parma, valevole per il 6° turno di campionato, l’AD gialloblù Federico Cherubini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

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CAMBIO PANCHINA – «L’anno scorso abbiamo fatto una scelta coraggiosa prendendo Cuesta ed è stata una stagione difficile. Nelle difficoltà, però, abbiamo trovato i motivi per unirci e superarle. Quest’anno alle stesse difficoltà abbiamo reagito in maniera diversa. È meglio lasciarsi quando ci sono da registrare cose positive: Cuesta saluta il Parma lasciandolo in Serie A. L’abbiamo fatto dopo una vittoria perché credo sia più corretto non aspettare un momento negativo e approfittare di quello»

ORGANICO – «Quest’anno abbiamo costruito un organico un po’ più completo rispetto a quello delle scorse stagioni. Comprendiamo che per i tifosi non è facile perdere ogni anno i giocatori migliori. Noi però dobbiamo costruire un progetto che possa durare nel tempo e abbinare sostenibilità a competitività. Finora ci siamo riusciti e ora inizia una nuova sfida con Gilardino»

«Il Parma di altre ere è difficile da emulare. Abbiamo le ambizioni, vorremmo crescere in modo sostenibile. Non dobbiamo dare per scontato la Serie A, goderci la permanenza e guardando sempre la possibilità di crescere in termini di ambizioni. È quello che vuole fare la proprietà»

GILARDINO – «Ho trovato un ragazzo motivato. Mi è sempre piaciuta la sua umiltà e il suo profilo tranquillo. Non è qua per il suo passato da calciatore ma perché si è conquistato la serie a sul campo. Credo abbia tanta voglia di riscattarsi dopo la scorsa stagione»