Parma, Pecchia: «In Serie A per RESTARE, ma non chiedeteci QUESTA cosa. Sul mercato...»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, dopo la promozione ottenuta in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Fabio Pecchia è il grande artefice della promozione in Serie A del Parma. L’allenatore si è raccontato oggi al Corriere dello Sport.

MESSAGGIO AI TIFOSI – «Bologna è vicina da qui, ma è anche tanto lontana. Ed è bello, credetemi, che la gente abbia questo entusiasmo: il Tardini dovrà essere una bolgia. Noi però dobbiamo continuare a fare un passo alla volta. Ci vogliono anni per costruire qualcosa di importante».

CALCIOMERCATO – «Ragioneremo per caratteristiche più che per ruoli. Ci manca un po’ di fisicità, quindi un colpitore di testa che può giocare centrale o terzino e anche in mezzo al campo qualcosa faremo. La squadra sarà rinforzata con criterio, ma ora è meglio far lavorare la società. Comunque non stravolgeremo la rosa».

FUTURO – «A Parma per mettere radici. Bel posto: un presidente preparato, il progetto del nuovo stadio, l’attività sul territorio. Ma adesso non chiedeteci la Champions».