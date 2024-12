Parma, Pecchia: «Siamo troppo ingenui, per la salvezza serve malizia. Ora sul mercato…»

Le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma, nel post partita della sfida di Serie A contro il Verona. Tutti i dettagli in merito

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato a Dazn nel post partita della sfida al Verona.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Sembra abbastanza chiaro quello che è successo: abbiamo creato ma nel momento migliore abbiamo perso la partita. Tante ingenuità di troppo che abbiamo pagato a caro prezzo. Siamo stati dentro la partita, sempre, con voglia e sforzi finali per recuperarla. Ma quando dai un vantaggio così all’avversario diventa difficile recuperare».

TANTI PUNTI PERSI – «Abbiamo pareggiato con il Lecce, vinto a Venezia… E’ un campionato equilibrato. Ce ne sono due diversi, parte alta e parte bassa, ma serve fare punti. Dispiace lasciare punti in casa, ma le partite vanno giocate tutte, per cento minuti, senza ingenuità che compromettano la partita. Abbiamo creato tanto oggi, deve prendere una piega diversa la partita. Prendiamo atto del risultato finale, dobbiamo continuare a lavorare e guardare avanti».

COSA AVETE SOFFERTO – «Nel primo tempo abbiamo gestito bene e reagito alla rete subita. Grande dispiacere per il secondo gol, eravamo in un bel momento, ci siamo ritrovati a difendere su una palla in campo aperto quando stavamo creando qualcosa di importante noi. Il Verona non è una squadra di Serie B nè allo sbando, non l’ho mai pensato. Sono partite diverse, soprattutto dalle precedenti. C’è da giocarle, come abbiamo fatto, tenendo molto bene il campo. E poi si è persa la partita».

MERCATO – «Tutti parlano di mercato, vedremo a gennaio come si assesteranno le squadre. Noi siamo giovani e ogni partita ci dà esperienza, in maniera profonda. Io devo pensare a fare crescere rapidamente il mio gruppo».

MALIZIA – «La partita non l’abbiamo persa in quelle cose. Abbiamo reagito, giocato e creato. La palla ce l’avevamo noi nel secondo tempo, poi serve qualcosa in più che abbiamo trovato in tante squadre che abbiamo visto a Parma, e parlo di malizia. Dobbiamo affrontare le partite come le impostiamo. Serve apprendere certe situazioni di malizia rapidamente, anche questo serve per fare punti».

ASSENZA BERNABE’ – «Non ci possiamo fare nulla, non lo avremo per le prossime settimane. Sta facendo bene Sohm, si dicevano tante cose su di lui. C’è un’assunzione di responsabilità da parte di Simon, dobbiamo trovare soluzioni all’interno del gruppo. Tra pochi giorni affrontiamo la Roma e dobbiamo farlo con le nostre forze».

DIFESA – «Noi dobbiamo trovare soluzioni e migliorare. Paghiamo tanto i nostri errori, serve attenzione e voglia di lottare insieme. Quando riusciamo a lavorare di squadra, con equilibrio, l’atteggiamento cambia, non è una questione solo di linea difensiva».