Parma, Pederzoli: «Mercato? Siamo attenti, vogliamo SORPRENDERE. Sul progetto con Pecchia dico QUESTO»

Le parole di Mauro Pederzoli, direttore sportivo del Parma, in vista del ritorno dei crociati in Serie A. I dettagli

Mauro Pederzoli, dirigente del Parma, ha parlato in conferenza stampa della prossima stagione in Serie A.

MERCATO – «Non dimenticheremo mai le qualità che ci hanno portato a questo traguardo: compattezza, coraggio, valori che ci hanno portati fino a qui e che vogliamo conservare anche per la Serie A. Come abbiamo detto, siamo arrivati in Serie A con un gruppo di ragazzi promettenti che intendiamo confermare in gran parte. E stiamo integrando, non dimentichiamoci dei due nuovi acquisti Suzuki e Valeri. Il mercato è ancora lungo, siamo attenti ma non stravolgeremo la squadra. Qualcos’altro faremo, sicuramente, per il reparto offensivo. Il resto vedremo in base alle eventuali uscite».

PECCHIA – «Con Pecchia stiamo per iniziare la terza stagione insieme, è un allenatore che ci ha dato tantissimo in campo ma anche nella gestione fuori, nel saper creare e trasmettere questo valore importante che è l’identità. Persona fondamentale nel nostro percorso, siamo contenti di tenercelo stretto».