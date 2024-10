Parma, ecco il rinnovo di Pecchia fino al 2027: «Mi sento parte integrante del progetto»

Il Parma ha annunciato il rinnovo del tecnico Fabio Pecchia fino al 2027: di seguito il comunicato della squadra ducale

«Parma, 25 ottobre 2024 – Parma Calcio è orgoglioso di annunciare il rinnovo di contratto di Fabio Pecchia. Con questa intesa, l’allenatore gialloblu sarà alla guida della squadra fino al 30 giugno 2027.

La dichiarazione del Presidente Kyle J. Krause: “Siamo entusiasti di annunciare il prolungamento del contratto del nostro allenatore della Prima Squadra Maschile, Fabio Pecchia, fino alla stagione 2026-27. Fabio è una persona straordinaria e la scelta giusta per questo ruolo, avendo già apportato miglioramenti significativi nella coesione del gruppo e nella disciplina tattica. È stato una guida fondamentale nel nostro percorso di crescita, e la collaborazione tra lui, me, il nostro team dirigenziale e i calciatori continua a guidare il successo del Parma Calcio. Questo prolungamento riflette il nostro impegno condiviso per il successo a lungo termine del Club, mentre continuiamo a sviluppare giovani talenti, giochiamo un calcio competitivo e costruiamo solide fondamenta per il futuro”.

La dichiarazione dell’allenatore Fabio Pecchia: “Sono felicissimo del rinnovo del contratto che consolida il legame con il Parma Calcio, dando continuità a un progetto iniziato ormai tre stagioni fa e di cui mi sento parte integrante. Vorrei ringraziare, in particolare, il Presidente Krause per la sua fiducia e la sua vicinanza; sono entusiasta e orgoglioso di poter condividere e portare avanti le ambizioni e la filosofia del Club. Sicuramente ci aspetta un duro lavoro che porteremo avanti con tenacia e professionalità, seguendo la nostra identità e il nostro percorso di crescita e valorizzazione dei giovani, auspicando di avere sempre il forte sostegno dei nostri tifosi a cui vogliamo regalare tante soddisfazioni”».