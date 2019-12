Parma, Sepe: «Inter prima? Mi spiace non ci sia il Napoli»

Il portiere del Parma Sepe ha commentato la partita disputata contro il Milan: «Peccato per il risultato»

Luigi Sepe ha analizzato la sconfitta incassata contro il Milan: «È stata una bella partita, peccato per il risultato. Loro sono stati bravi ad aggredirci, noi non abbiamo sfruttato le occasioni create».

«A Bologna avevamo una vittoria assicurata e oggi avremmo avuto un punto in più. Inter prima in classifica? Mi spiace non ci sia il Napoli», ha concluso il portiere del Parma ai microfoni di Sky Sport.