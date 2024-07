Parma, Suzuki: «Sarà un CAMPIONATO DIFFICILE per noi. Voglio ripagare la fiducia della società»

Il portiere del Parma Suzuki ha voluto rilasciare delle DICHIARAZIONI su quella che sarà la sua stagione in Serie A

In conferenza stampa, il portiere del Parma Suzuki, ha rilasciato queste dichiarazioni in vista della nuova stagione in Serie A.

«Sarà un campionato difficile, non ho ancora parlato tanto del prossimo campionato con il mister e i compagni, ma ho già percepito la grande unione del gruppo, con questo credo potremo far bene. Capisco che si possa parlare tanto di me, voglio ricambiare l’investimento della società. Devo giocare al meglio, allenandomi duramente. E’ l’unica cosa che posso fare»