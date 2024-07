Delprato Parma: «La partita che aspetto di più è con l’ATALANTA, ecco perchè; il calendario è subito difficile, ma STIMOLANTE»

Le parole di Enrico Delprato, difensore e capitano del Parma, in vista della prossima stagione dei crociati

Enrico Delprato ha parlato ai microfoni di Sky Sport del calendario del Parma per l’inizio della prossima Serie A. Di seguito le sue parole.

PRIME PARTITE – «Le prime tre partite di campionato saranno contro Fiorentina, Milan e Napoli, quindi saranno sfide subito molto difficili ma anche molto motivanti. C’è curiosità di affrontare la Serie A visto che per molti di noi sarà la prima volta, lo faremo con serietà e in modo propositivo ben sapendo che le squadre avversarie sono tutte di livello molto alto».

ATALANTA – «Sono tante le partite che non vedo l’ora di giocare… Per me però, essendo di Bergamo, giocare contro l’Atalanta in città sarà molto emozionante. Purtroppo dovrò aspettare fine campionato visto che sarà l’ultima gara della stagione».