Parma, UFFICIALE il rinnovo di Valenti: la DURATA del contratto

L’annuncio del Parma sul rinnovo di contratto ufficiale di Lautaro Valenti, protagonista della promozione in Serie A

Il Parma, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Lautaro Valenti.

COMUNICATO – «Parma Calcio annuncia che Lautaro Valenti ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027 con un’opzione per la stagione successiva. Arrivato nel settembre del 2020, Lautaro ha disputato la sua migliore stagione in gialloblu in Serie B nel 2022-23. Un campionato che lo ha visto raccogliere 24 presenze con un gol e 3 assist, ma che, purtroppo, lo ha anche frenato a causa del brutto infortunio capitato in occasione del match con il Palermo. Uno stop lungo che non gli ha fatto perdere la voglia di lottare per rialzarsi e tornare a essere il calciatore forte fisicamente e dotato atleticamente che avevamo conosciuto prima del suo acquisto. Lautaro, in 44 presenze complessive con la maglia del Parma Calcio, ha fatto vedere anche le sue caratteristiche tecniche: nel 2021-22 soltanto Francesco Lisi (5) e Stefano Sabelli (4) hanno preso parte attiva, fra i difensori, a più reti casalinghe del “Toro” (3, frutto di un gol e 2 assist). Per questo il Club lo ha aspettato, gli ha dimostrato che ci sarebbe stato il tempo per riprendersi la migliore forma e tornare a essere il calciatore che tutti hanno imparato a conoscere».