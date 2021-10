Cinque big match tra Liga, Premier League e Serie A. Inter-Juve, Roma-Napoli ma non solo: una domenica per malati di calcio

Appassionati di calcio: è il grande giorno! Sì, è arrivato QUEL giorno. Sì, è IL giorno! Dai che avete capito…Cosa? Avete prenotato il weekendino fuori porta? Non esiste. Non ci sono scuse. Domenica 24 ottobre è LA domenica per tutti noi malati di calcio. Quella che stavamo aspettando! Mandate via suocere e suoceri. Chiudete le tapparelle e le porte di casa. Comprate un biglietto (anche più di uno) per il cinema per i componenti della vostra famiglia, con conseguente pizza serata. Capatina alla toilette. Mettetevi comodi sulla vostra poltrona o sul vostro divano. Frittatona di cipolle. Familiare di Peroni ghiacciata. Una copertina da mettere accanto a voi in caso di necessità (in questi casi non si sa mai). Smartphone in modalità NON DISTURBARE. E via! Ecco lo starter pack per la pazza domenica da malati di calcio che è in arrivo. Domenica 24 ottobre infatti è la classa domenica per l’uomo che non deve chiedere mai! Se seguirete i nostri consigli non ve ne pentirete. Dalle 16.15 fino alle 23 una domenica con 5 grandi partite tra Serie A, Premier League e Liga Spagnola.

Il calendario dei big match di domenica 24 ottobre

Si parte alle 16.15: appuntamento con il Camp Nou di Barcellona per il Clasico tra il Barça e il Real Madrid. I Blancos di Ancelotti hanno 17 punti e sono secondi, il Barça è settimo, ha tanti problemi ma insegue a -2. Non sono i tempi di Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ehi baby, ma è il Clasico! Non dobbiamo aggiungere altro. Poi, la grande classica del calcio inglese. Alle 17.30 bandiere fuori, cuori caldi, pronti per lo spettacolo di Old Trafford. Il Teatro dei Sogni ospiterà Manchester United–Liverpool. Il North-West Derby. Cristiano Ronaldo vs Salah. Solskjaer vs Klopp. Le due squadre più titolate d’Inghilterra contro. Poco dopo, alle 18, tutti sintonizzati per Roma–Napoli, uno dei big match della nostra Serie A. Mourinho ha già ‘avvisato’ Spalletti: «La prossima fuori casa la perdi, Spallettone». E Lucianone torna nell’Olimpico giallorosso, da capolista. Si continua con Le Classique: alle 20.45 è la volta di Olympique Marsiglia–PSG, le grand derby de France. Si sfidano le due squadre più titolate e sostenute del paese, nonché le uniche ad aver vinto una competizione europea. Mbappé, Messi, Neymar, Payet…c’est fantastique (no, non ci sarà Mario Frick)! E sempre alle 20.45 bisognerà sdoppiarsi (le tecnologie attuali lo consentono) per il derby d’Italia. Inter–Juventus, che non ha bisogno di presentazioni. What else?

Barcellona-Real Madrid domenica ore 16.15

Manchester United-Liverpool domenica alle ore 17.30

Roma-Napoli domenica ore 18.00

Inter-Juventus domenica ore 20.45

Olympique Marsiglia-PSG domenica ore 20.45

ATTIVA QUI DAZN PER SEGUIRE TUTTA LA SERIE A E Il GRANDE CALCIO INTERNAZIONALE