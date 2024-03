Pasalic è tra i migliori centrocampisti della Serie A. I numeri

“L’otto matto” Pasalic non finisce mai di stupire all’Atalanta, e oltre ad un nuovo ruolo che sta esaltando le sue capacità, i numeri registrati fino ad ora lo fanno rientrare tra i migliori centrocampisti della Serie A.

Super Mario è uno dei sei centrocampisti di questa @SerieA ad aver segnato almeno quattro gol e fornito almeno quattro assist 🦸‍♂️



Mario #Pašalić is one of the six midfielders in this @SerieA_En season to have scored at least four goals and provided at least four assists 🦸‍♂️ pic.twitter.com/7REWvrQSdW