Pau Lopez è a Roma: il portiere è pronto alla nuova avventura – FOTO

Pau Lopez è arrivato a Fiumicino. Il portiere è pronto ad iniziare la sua nuova avventura come nuovo giocatore della Roma

Intorno alle 12, a Fiumicino, è atterrato Pau Lopez. Il portiere, che sarà il nuovo estremo difensore della Roma, è arrivato nella Capitale per svolgere le visite mediche.

Come riporta Sky Sport, il portiere spagnolo è atterrato in aeroporto e si è poi recato a Villa Stuart per effettuare le visite mediche di rito. Dopo i controlli, l’ormai ex Betis Siviglia firmerà il suo contratto a Trigoria.