Pausa Nazionali, rivoluzione dal 2026: ecco come cambieranno i calendari - Calcio News 24

Pausa Nazionali, ecco la nuova rivoluzione del calendario a partire dal 2026: un modello che resterà consolidato per i prossimi quattro anni

Una rivoluzione quella che sarà la nuova pausa Nazionali: tempi più lunghi dove si varierà dalle 2 alle 4 gare per permettere di risparmiare tempo, e risolvere i problemi anche con i club. L’idea varrà dal 2026 al 2030. Ecco il rapporto di Calcio e Finanza.

LA SITUAZIONE – Si avvicina sempre di più una delle novità introdotte dalla FIFA a ottobre 2023. In quella occasione il Consiglio del massimo organo di governo del calcio mondiale aveva reso note tutte le date riservate alle nazionali, durante le varie stagioni, fino al 2030, con un cambiamento significativo a partire dal 2026. Da quell’anno le pause saranno tre in totale, e non più quattro, visto che quelle di settembre e ottobre verranno unite in un unica finestra.

2026

23/31 marzo (massimo due gare)

21 settembre/6 ottobre (massimo quattro gare)

9/17 novembre (massimo due gare)

2027

22/30 marzo (massimo due gare)

20 settembre/5 ottobre (massimo quattro gare)

8/16 novembre (massimo due gare)

2028

20/28 marzo (massimo due gare)

18 settembre/3 ottobre (massimo quattro gare)

13/21 novembre (massimo due gare)

2029

19/27 marzo (massimo due gare)

24 settembre/9 ottobre (massimo quattro gare)

12/20 novembre (massimo due gare)

2030