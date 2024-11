Pecchia: «Giornata intensa. Ecco come cambia il Parma con l’infortunio di Bernabé»

Le dichiarazioni in conferenza dell’allenatore del Parma Pecchia in vista della gara che i crociati giocheranno contro il Venezia

In conferenza stampa l’allenatore del Parma Pecchia ha rilasciato qualche dichiarazione sul match salvezza contro il Venezia.

LE PAROLE – «Una settimana abbastanza intensa, per le tante partite, ma abbiamo avuto il tempo per recuperare. E’ una sconfitta che brucia, abbiamo lavorato e continueremo a insistere facendo il nostro lavoro sempre con entusiasmo. Le partite vanno giocate con entusiasmo. Dobbiamo tenerne conto, il Venezia viene da una grande partita, una grande prova a Milano e prima la vittoria con l’Udinese. Hanno giocato con intensità e qualità, attaccando con tanti uomini. A parte Osorio che è fuori, il resto del gruppo sarà a disposizione, anche Anas. Senza Bernabé mi aspetto ancora di più dagli altri che giocano in quella zona, anche Sohm che sta vivendo un grande momento. Ci abbiamo messo un po’ per riorganizzarci dopo l’infortunio, anche se l’ingresso di Anas mi è piaciuto moltissimo, ha creato e ha dato tanto. Adesso non dobbiamo più pensare all’assenza di Bernabé, dobbiamo continuare a lavorare ed esaltare le caratteristiche dei giocatori che ho disposizione. E’ una responsabilità tecnica e morale, per lui come Keita, Anas e Estevez. C’è grande dispiacere, come è stato per Kowalski e gli altri infortunati. Perdiamo un giocatore importante, ovviamente lui ha caratteristiche particolari ma mi aspetto ancora di più a livello di leadership dagli altri in quella zona di campo, mettendo a disposizione del gruppo le caratteristiche. Devo esaltare ogni giocatore, è evidente poi che la nostra idea è chiara e definita, ma continuiamo con la nostra idea adattata ai giocatori che scenderanno in campo».