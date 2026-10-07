Pedro dice addio al calcio giocato: l’annuncio dell’ex attaccante a 39 anni: «Penso che sia il momento giusto»

Pedro annuncia il ritiro dal calcio giocato: l’ex attaccante appende gli scarpini al chiodo a 39 anni: «Penso che sia il momento giusto»

Il calcio saluta uno dei suoi interpreti più vincenti e iconici degli ultimi vent’anni. All’età di 39 anni, Pedro Rodriguez ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, affidando ai social network il suo messaggio di commiato. L’esterno spagnolo, che nel corso della sua lunga carriera ha vestito tra le altre le maglie di Barcellona, Chelsea, Roma e Lazio, ha scelto di chiudere un glorioso percorso sportivo condividendo un’emozionante riflessione sul proprio profilo Instagram.

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L’annuncio sui social e le parole d’addio

L’ex attaccante della selezione spagnola ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato in questo lungo viaggio con parole piene di gratitudine per il percorso compiuto:

“Penso che sia il momento giusto. Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita. Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà. Grazie calcio per avermi reso così felice”

Un palmarès straordinario: dai successi col Barcellona al Chelsea

La carriera di Pedro resta indissolubilmente legata all’epoca d’oro del Barcellona, club con il quale è cresciuto e ha vinto qualsiasi trofeo a disposizione. In terra catalana, lo spagnolo si è affermato come un elemento tattico imprescindibile, capace di risultare decisivo nelle sfide più importanti della storia recente blaugrana. Il suo palmarès in Spagna è impressionante: 3 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 2 Mondiali per Club, 5 campionati spagnoli e 3 Coppe del Re.

Dopo gli anni di trionfi in patria, il classe 1987 ha proseguito la propria parabola ad altissimo livello trasferendosi in Inghilterra per vestire la maglia del Chelsea. Anche con i Blues di Londra, lo spagnolo ha lasciato un segno profondo, arricchendo la propria bacheca personale con la conquista di una Premier League e di una FA Cup.

I trionfi con la Spagna e gli ultimi anni in Serie A

Oltre ai trionfi ottenuti con le squadre di club, la figura di Pedro è scolpita nella storia della Nazionale spagnola. L’attaccante è stato infatti tra i protagonisti del ciclo d’oro delle Furie Rosse, capaci di dominare la scena mondiale. Con la selezione del suo Paese ha sollevato la Coppa del Mondo nel 2010 in Sudafrica e si è laureato campione ai Campionati Europei nel 2012.

Nelle ultime stagioni, il calciatore ha portato tutta la sua classe ed esperienza in Serie A, facendosi apprezzare con le maglie di Lazio e Roma. Con il suo ritiro si chiude una pagina memorabile del calcio moderno, scritta da un atleta capace di vincere ogni titolo possibile.