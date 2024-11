Pedro: «Lazio, voglio vincere tanti trofei! Ecco cosa ci può aiutare in Europa League»

Pedro Lazio, l’attaccante vuole alzare un trofeo con i biancocelesti: le parole dello spagnolo: «Sarei l’uomo più felice del mondo se ci riuscissimo»

Prima del ritiro Pedro sogna un trofeo con la Lazio. Di seguito le parole dello spagnolo, intervistato dal Messaggero.

TROFEI – «Il mio sogno è vincere un trofeo qui prima di smettere, sarei l’uomo più felice del mondo. Siamo una delle squadre che ambiscono all’Europa League, siamo primi e possiamo vincerla. La nuova formula può agevolarci, senza retrocessioni dalla Champions, per entrare fra le prime otto. Poi ci saranno le doppie sfide e comunque squadre fortissime come United, Tottenham. Adesso sarà tosta in casa dell’Ajax, il percorso è lungo, ma dobbiamo provarci».

FIORETTO – «Sono pronto a tuffarmi dentro la Fontana di Trevi, se mi danno il permesso e non mi arrestano (ride, ndr)».