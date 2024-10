Pedro: «Sto bene e quando il momento è positivo... Como? Tanti amici, non ho ancora sentito Fabregas!»

Le parole di Pedro, attaccante della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti all’Olimpico contro il Genoa

Pedro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa: di seguito le parole del biancoceleste.

SEGRETO DIETRO ALLA SUA CONDIZIONE – «Io penso che non ci sia un segreto. Bisogna stare bene, essere concentrati e andare in campo con una buona mentalità. Mi sto trovando bene in campo, con tutti i giocatori e questo è un lavoro che sto facendo bene grazie a tutta la squadra».

LAVORO – «Penso che il fattore importante sia il lavoro del mister, preparatori. Abbiamo anche un nutrizionista che sta facendo un gran lavoro. Questo è importante. Il calcio è così, quando entri in una dinamica positiva devi approfittarne con fiducia e mentalità. La stagione è lunga, può succedere un momento negativo e bisogna approfittare invece di questi momenti positivi».

HA SENTITO FABREGAS – «Non ho parlato con Fabregas, ci parlerò. A Como rivedrò gli amici, ma è un match importante in questo momento della stagione».