Pellé ufficialmente svincolato: ora la palla passa alla Juventus

Pellè Juventus, l’attaccante è ufficialmente svincolato. Paratici tenta l’affondo? Le ultime notizie sul calciatore

Tra i nomi circolati in questi giorni per rinforzare l’attacco della Juventus è emerso anche quello di Graziano Pellè. Nelle ultime ore è da registrare una novità legata al calciatore ex Parma.

Pellè, infatti, si è svincolato ufficialmente dallo Shandong Luneng, con la notizia resa nota dai canali ufficiali del club cinese. Adesso, resta da capire quale sarà il futuro del giocatore, che potrebbe così tornare in Italia.