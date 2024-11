Pellegri: «Empoli, con te e D'Aversa ho ritrovato la fiducia. Milan? Non ero convinto, tornassi indietro...»

Pellegri, attaccante dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il suo presente e l’esperienza al Milan

Intervistato da La Repubblica, Pellegri, attaccante dell’Empoli, ha parlato così della sua esperienza al Milan: oltre che a quella attuale in Toscana.

PAROLE – «Sono in fiducia. Con D’Aversa ho un grande rapporto. Può sembrare un orso, un burbero, ma conoscendolo ha un cuore grande. Nessuno si aspettava questa partenza da parte nostra. La strada è lunga, ma i risultati che stanno arrivando sono di tutti. Il nostro è uno spogliatoio competitivo, sano. Milan? Sinceramente, già allora non ero convintissimo. Volevo tornare in Italia ma preferivo un’altra squadra. Al Milan ho comunque portato avanti il mio percorso di formazione: ero nello spogliatoio con Ibrahimovic e Giroud, ho imparato tanto su come allenarmi in modo professionale. Ho una cartella piena di insegnamenti e di esperienze. Tornassi indietro, però, non rifarei quella scelta. Camarda? Ho visto la sua gara da titolare col Cagliari, è un giocatore di grande prospettiva, ha qualità. Gli direi di divertirsi e ascoltare le persone che gli vogliono bene. Saranno le più sincere con lui».