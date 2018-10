Pepito Rossi, nessuna squalifica per doping: «La fine di un incubo»

Nessuna squalifica per doping per il centravanti italo-americano Giuseppe Rossi che ha ricevuto una nota di biasimo dal TNA

L’ex centravanti di Parma, Fiorentina e Genoa, Giuseppe Rossi, attualmente svincolato non ha ricevuto nessuna squalifica per doping dal Tribunale Nazionale Antidoping. L’attaccante, per cui era stata chiesta una squalifica di un anno, era stato trovato positivo alla dorzolamide (inibitore dell’anidrasi carbonica), sostanza proibita dal regolamento, nel corso del test antidoping al termine di Benevento-Genoa disputatasi lo scorso 12 maggio. Il Tribunale ha deciso di non infliggere nessuna squalifica a Rossi che ha ricevuto solo una nota di biasimo.

Il calciatore italo-americano ha voluto commentare questa decisione sul proprio profilo Twitter dove ha pubblicato una sua foto mentre esulta dopo una rete con la maglia della Fiorentina accompagnata dal seguente messaggio: «Oggi è finito un incubo di 4 mesi! . Adesso voglio pensare solo al calcio e continuare a fare quello che amo più di ogni altra cosa!»