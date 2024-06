Percassi: «Atalanta pronta per lo SCUDETTO? Il nostro OBIETTIVO è la salvezza, poi si vedrà»

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra mercato, trattative

Ai microfoni di Sky Sport, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha voluto parlare di mercato, obiettivi e sogno scudetto.

«Scudetto? Fuori portata, dobbiamo valutare la nostra dimensione. Quello che possiamo fare è cercare di competere in campo perché si gioca sempre in undici, ma se guardiamo la nostra dimensione si capisce quanto siamo più piccoli. Non dobbiamo perdere di vista la realtà: come dice mio padre, prima la salvezza poi si vedrà».