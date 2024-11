Percassi sullo Scudetto: «Atalanta, prima la salvezza poi si vedrà! La vittoria contro il Napoli...»

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione: parlando anche di una possibile lotta scudetto

Oggi ha rilasciato qualche dichiarazione l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi a RTL102.5: tra la vittoria conquistata ieri contro il Napoli e la possibile corsa nerazzurra per lo scudetto.

LE PAROLE – «La vittoria contro il Napoli è stata una grande emozione: andavamo a giocare contro la capolista in uno stadio pieno. Un successo importante per tutta l’Atalanta. Noi sappiamo la nostra dimensione e soprattutto ti devi conquistare i risultati sul campo: un piacere essere considerati una big sia in Italia che in Europa. Ogni anno bisogna cercare di essere sempre competitivi: dobbiamo sempre lavorare con massimo impegno. Scudetto? La filosofia è partire con la salvezza, poi dopo non ci si accontenta: piedi per terra, ma anche tanta ambiziosa. Abbiamo una società che può fare grandi investimenti, poi il grande lavoro di mister e giocatori che in questi anni ci hanno regalato grandissime soddisfazioni».