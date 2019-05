Le parole del presidente dell’Atalanta Percassi a margine dell’avvio dei lavori allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato in occasione dell’avvio dei lavori allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Il numero uno della Dea ha fatto il punto della situazione: «Quarto posto? Non siamo abituati. Ora pensiamo a giocare queste gare al meglio, quello che arriverà di più sarà straordinario. Il momento più bello dell’anno? La vittoria con la Juventus in Coppa Italia e quella con l’Inter in campionato, qui a Bergamo. Entrambi i momenti sono stati spettacolari».

Prosegue il presidente Percassi: «Sfide con Barcellona e Real Madrid nel nuovo stadio? Sono sogni ma non esageriamo. Andiamo avanti con i piedi per terra e con umiltà. La sfida con la Juve? Ogni partita è uno snodo cruciale. Il mister dice he i tre punti possono arrivare in ogni gara, tutti stanno giocando le partite decisive. Se vivremo l’Europa con Gasperini? Sì, sicuro con lui. Coppa Italia? C’è grande euforia ma affronteremo la Lazio, un grande club con un grande allenatore e una grande squadra, sarà una gara difficile».